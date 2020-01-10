Экономика

REGNUMREGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

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В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

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Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

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Lenta.ru01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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РИА Новости 01:30
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Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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