Экономика
REGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъвчера в 17:36
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Общество
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Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.
Политика
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Происшествия
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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
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