Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ09 января в 17:36

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Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать одежду и обувь

Телеканал 360°10 января в 03:37

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви, пишет «Ъ»

РИА Новости10 января в 03:51

«Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

ТАСС10 января в 03:48

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

Интерфакс10 января в 03:38

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

РБК10 января в 05:31

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru10 января в 01:19

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъ09 января в 17:36
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Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

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В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
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Рейс Челябинск — Москва отменён из-за сломанного «Суперджета»

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В Новосибирске умер захлебнувшийся в аквапарке мальчик

В больнице Новосибирска умер 16-летний мальчик, который захлебнулся в местном аквапарке.
РБК 23:18
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
Здоровье

Специалисты сахалинского «Центра здоровья» за год обследовали 5900 человек

Специалисты "Центра здоровья" областного центра медицинской профилактики в минувшем году обследовали 5900 сахалинцев.
Сахалин.Инфо 23:11
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

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Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
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Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла «Нью-Джерси», Гусев сделал передачу

Нападающий "молний" Никита Кучеров заработал коэффициент полезности "-1", его одноклубники Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями тоже не отметились.
Газета.Ru 22:41
Общество

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
РБК вчера в 04:10
Общество

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль

Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости 06:28
Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
ТАСС 14:35
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Экономика

Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд

Благодаря реализации дополнительного пакета акций Saudi Aramco увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд.
Коммерсантъ 10:47
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБК 22:00
Футбол

«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Вести.Ru 17:34
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Мой Брянск 04:14
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro вчера в 17:36
Гаджеты

Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление

На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
3DNews 10 января в 04:00
Общество

FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Коммерсантъ 20:33
Шоу-бизнес

Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
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Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе»,— сказал господин Краснов.
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Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером

Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
ИнфоСМИ 10 января в 13:31
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости 18:19
Космос

Роскосмос выделит восемь миллиардов рублей на корабль «Орёл»

Госкорпорация «Роскосмос» намерена потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного корабля нового поколения «Орёл».
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Происшествия

В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
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Экономика

Marussia Beverages приобрела Иткульский спиртзавод за 15 млн евро

Коммерсантъ Новосибирск 21:39
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
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