Экономика
REGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъ09 января в 17:36
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Общество
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