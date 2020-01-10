Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.

с чего всё началось

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

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