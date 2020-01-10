Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПродажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года

Комсомольская правда01:10

Продажи одежды падают в России

News.ruвчера в 22:41

Продажи одежды в России упали впервые с 2015 года

Говорит Москва01:18

Продажи одежды и обуви упали впервые с 2015 года

АБНвчера в 21:56

В России падают продажи одежды

ГЛАС.RU00:20
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море

РЕН ТВ 01:06
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
Гаджеты

Смартфон Realme 5i с четверной камерой оценили в 130 долларов

Производитель оценил устройство с четверной камерой в 130 долларов. Смартфон Realme 5i обзавелся дисплеем на 6,5 дюйма.
Актуальные Новости вчера в 10:53
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Футбол

«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка Испании

Мадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу.
Вести.Ru вчера в 16:57
Футбол

Полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в России

Как сообщает источник, 24-летним французом интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и несколько неназванных российских клубов.
Матч ТВ 00:15
Политика

Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

Rambler News Service 00:03
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Lenta.ru вчера в 23:48
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис вчера в 04:27
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду

Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика

Украинский эксперт рассказал о последствиях запуска «Турецкого потока»

Украинский экономист Олег Пендзин оценил последствия запуска газопровода "Турецкий поток" для Киева.
РЕН ТВ вчера в 21:42
Футбол

«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина

ГЛАС.RU вчера в 10:19
Теннис

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Гаджеты

Xiaomi в MIUI расширит список приложений от Google

В связи с изменениями законов конфиденциальности и ряда вступивших ограничений в некоторых регионах, китайский производитель вынужден в своей прошивке вместо MIUI Dialer и MIUI Messaging устанавливать фирменные приложения Google.
Astera 07 января в 03:42
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 08 января в 15:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Происшествия

Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Хоккей

Дубль Кучерова и гол Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

Спорт-Экспресс вчера в 21:38
Происшествия

Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 08 января в 20:22
Общество

В Крыму стало больше украинских туристов

Европейско-Азиатские новости 00:05
Авто

Автоэксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля

Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Автоновости дня вчера в 10:46
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Финансы

Биржи АТР растут в рамках коррекции после распродаж

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют уверенную положительную динамику после падения на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
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