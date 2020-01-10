Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.

с чего всё началось

По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

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