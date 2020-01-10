Экономика

REGNUMREGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды в России упали впервые с 2015 года

Говорит Москва01:18

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

REGNUM02:43

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года

Комсомольская правда01:10

Продажи одежды падают в России

News.ruвчера в 22:41

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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Политика

Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Известия 02:41
Спорт

WADA передало в CAS уведомление по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщается на сайте WADA.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном

Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
РИА Новости 01:36
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Политика

Украинский экономист оценил последствия запуска «Турецкого потока»

Украина столкнется с убытками из-за запуска газопровода «Турецкий поток» и будущего введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил экономист Олег Пендзин в эфире телеканала NewsOne 9 января.
Известия вчера в 22:10
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:56
Здоровье

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса

Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Экспресс газета вчера в 05:09
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Новостной фронт вчера в 15:34
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Общество

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

РБК 02:04
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Известия 00:49
Политика

FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека

Великобритания после завершения Brexit готовится запустить собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, сообщает Financial Times.
РБК 02:22
Политика

Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК 01:06
Общество

Число IT-преступлений за девять месяцев прошлого года выросло на 70%

Количество IT-преступлений за девять месяцев 2019 года увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Коммерсантъ 00:24
Транспорт

В России для автомобилистов введут новый штраф

В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Газета Кемерова вчера в 06:10
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис вчера в 04:27
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
РИА Новости 01:30
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Газета.Ru 02:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
RT на русском 01:21
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК 02:36
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Вести.Ru вчера в 23:44
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