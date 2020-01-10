Экономика

REGNUMREGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъвчера в 17:36

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Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Газета.Ru02:50

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

REGNUM02:43

Продажи одежды в России упали впервые с 2015 года

Говорит Москва01:18

Россияне перестали покупать одежду

Lenta.ru01:19

Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года

Комсомольская правда01:10

Продажи одежды падают в России

News.ruвчера в 22:41

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Коммерсантъвчера в 17:36
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Общество

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

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Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
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Экономика

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РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.
РИА Новости вчера в 00:00
Экономика

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С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM вчера в 03:55
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Известия 02:41
Политика

FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека

Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
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Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой

Вести.Ru 01:17
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
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Футбол

«Милан» отказался отпустить Пёнтека в «Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» проявляет заинтересованность в услугах польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, выступающего в чемпионате Италии за «Милан».
Евро-футбол.ру 02:37
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 08 января в 20:58
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
РИА Новости 01:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Здоровье

Санитарный контроль усилен на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с КНР из-за вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань.
Российская газета вчера в 22:58
Гаджеты

Живое фото подтверждает дизайн LG V60 ThinQ

iXBT.com 08 января в 07:19
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Наука

Ученые из Японии расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска

Японским исследователям удалось расшифровать некоторые из до сих пор неидентифицированных геоглифов, покрывающих пустыню Наска в Перу.
Planet Today 01:48
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
РБК 02:36
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru вчера в 11:16
Армия и оружие

ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35

Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Популярная механика 08 января в 05:15
Экономика

Цены на продовольствие растут во всем мире

Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие

СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ

Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Военное дело вчера в 14:26
Общество

В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

Газета.Ru 02:54
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс вчера в 17:32
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС вчера в 03:14
Спорт

Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости вчера в 07:50
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Новостной фронт вчера в 15:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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