Экономика
REGNUMПродажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года. В 2019 году уменьшение в этом сегменте рынка составило 3−4%, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.
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с чего всё началось
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.Коммерсантъвчера в 17:36
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Живое фото подтверждает дизайн LG V60 ThinQ
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Ученые из Японии расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска
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Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» почти на 2 млрд руб. и направила ей соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Происшествия
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Армия и оружие
ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35
Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Экономика
Цены на продовольствие растут во всем мире
Цены на продовольствие растут во всем мире Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
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Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
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