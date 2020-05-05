Общество
ИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%
Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
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О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
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Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
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Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
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СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
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За сутки коронавирусом в Новосибирской области заразились еще 7 детей.
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Общество
В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса
Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ
«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
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Отдых в санаториях России может подорожать на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит свои рекомендации по соблюдению режима в туристический сезон.
Pravda.Ru 06:05
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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5,3% и достигла отметки $27,84 за баррель.
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Рассекречен интерьер нового Hyundai Tucson
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
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В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
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В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса
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На Украине количество случаев заражения коронавирусом превысило 12 тыс
На Украине выявили 418 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее количество случаев достигло 12 331, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
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AS: Фекир ждет предложений от «Реала» или «Барселоны»
По информации источника, француз ждет предложений от «Реала» или «Барселоны».
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В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
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