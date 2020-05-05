Общество

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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с чего всё началось

В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Продажи одежды в России сократились в апреле на 90%

Вести.Ru03:37

Продажи одежды в России упали на 90%

Комсомольская правда02:04

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

ПРАЙМ00:00

Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

Московский Комсомолец00:30

Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

News.ru01:04
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 150 тыс

За последние сутки в России зарегистрировано 10 102 новых случая заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
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В Череповце зафиксирована первая смерть от коронавируса

Как сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов, сегодня утром стало известно о смерти 67-летней жительницы Великого Устюга.
Gorodche.ru 03:30
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Здоровье

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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Общество

В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Общество

В России зафиксировали 10102 новых случая коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявили 155 370 случаев коронавируса, 1451 летальный исход и 19 865 выздоровевших.
Эхо Москвы 03:35
Общество

В Свердловской области за сутки медики выявили 133 случая коронавируса

За последние сутки в Свердловской области врачи подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:52
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
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Политика

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ТАСС 01:11
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Здоровье

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Шоу-бизнес

Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Энергетика

Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть

Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв.
ТАСС вчера в 10:39
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Общество

В России за сутки коронавирусом заразились более 10 тыс. человек

За последние сутки в России выявили 10102 случая заражения коронавирусом, всего в стране заболели 155 370 человек, сообщил оперштаб.
РБК 03:43
Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 06:38
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Здоровье

В Приамурье выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Амурской области за сутки, число заболевших достигло 79, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03 мая в 03:53
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Происшествия

В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:27
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Общество

В Москве выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки.
Моссовет 03:45
Финансы

Курс рубля растет на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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Гаджеты

На рынке моноблочных ПК в текущем квартале ожидается стремительный рост

По оценкам Digitimes Research, в первой четверти нынешнего года мировой рынок ПК-моноблоков рухнул на 29 % в квартальном исчислении — до 2,14 млн единиц.
3DNews 03:22
Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
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Общество

Умер болевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
РИА Новости 03:22
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