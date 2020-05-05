Общество
ИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%
Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
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Экономика
ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный 03 мая в 05:08
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов дал «Ленте.ру» первое интервью после произошедшего.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
Экономика
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
Происшествия
На фабрике в Ленинградской области произошел крупный пожар
РБК вчера в 18:56
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Происшествия
За сутки на коронавирус протестировали более пяти тысяч петербуржцев
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 10:27 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, 4 мая, на коронавирус обследовали 5 тыс. 241 человека.
REGNUM 03:27
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Общество
В России коронавирус диагностировали уже у 145 268 человек
За последние сутки от COVID-19 умерли 76 человек, за все время эпидемии — 1356 человек, выздоровели к 4 мая 1456 человек, за весь период — 18 095 пациентов.
ВК Пресс вчера в 04:58
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
В Магадане детскую больницу закрыли на карантин
Медики во вторник закрыли на карантин стационар детской областной больницы в Магадане, у одного из ее врачей диагностировали коронавирус, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 04:01
Общество
За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом еще 45 человек
По данным оперативного штаба на 5 мая за все время заболевших зафиксировали - 868 человек, 1 человек от коронавируса скончался.
Kursk.com 03:50
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
Общество
В Чернигове бьют тревогу — уровень воды в Десне рекордно снизился
Рекордно низкие показатели уровня воды в реке Десна за последние 140 лет отметил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, сообщила 5 мая пресс-служба Черниговской областной государственной администрации (ОГА).
ИА Красная Весна 00:00
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
Газета.Ru 02:30
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1353 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 90 и по состоянию на 5 мая достигло 1353 человека.
Правительство Ростовской области 03:38
Шоу-бизнес
Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников
Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
Общество
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом.
Российская газета вчера в 19:55