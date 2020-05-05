Общество

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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с чего всё началось

В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Розничные продажи одежды в России упали на 90 процентов

Вечерняя Москва04:37

Продажи одежды в России сократились в апреле на 90%

Вести.Ru03:37

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

ПРАЙМ00:00

Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

Московский Комсомолец00:30

Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

News.ru01:04
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Общество

В России начали штрафовать за незаконную перепланировку

С 5 мая в России начали штрафовать за незаконную перепланировку нежилых помещений в многоэтажках.
Вести.Ru 05:40
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Общество

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ТАСС 02:56
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

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Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
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В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
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Футбол

AS: Фекир ждет предложений от «Реала» или «Барселоны»

По информации источника, француз ждет предложений от «Реала» или «Барселоны».
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В соседних Балтасинском и Мамадышском районах за сутки подтверждено по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией.
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Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

В экстренных службах отметили, что самолет вылетел в Саратов примерно в 06:45.
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В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм из вселенной «Звездных войн»

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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
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Здоровье

Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Общество

В Израиле заявили об успехах в разработке лечения коронавируса

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Здоровье

В Омске закрыли на карантин больницу

Получила подтверждение информация о том, что одну из больниц города закрыли на карантин. Речь идет о городской больнице №1 имени Кабанова.
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Умер старший врач Городской станции скорой помощи в Петербурге

В Петербурге скончался старший врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
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Футбол

Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

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