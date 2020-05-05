Экономика
ИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%
Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
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13-летняя москвичка забеременела от подростка
Подростки и родители решают судьбу плода. В середине января семиклассница из Красноярского края попала в больницу и оказалась беременной.
Lenta.ru 06:35
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
К 75-летию взятия Берлина Минобороны России рассекретило уникальные документы из Центрального архива.
ТВ Центр 02 мая в 06:38
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали три новых медучреждения в Италии
РЕН ТВ вчера в 22:01
Кино
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Piter.tv 05:44
Общество
Шведский эпидемиолог назвал две меры борьбы с коронавирусом
Советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК во вторник, 5 мая, заявил, что власти страны опирались на две меры в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:21
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Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Общество
Навальный назвал Уткина своим очень беспокойным миньоном
Политик официально заявил, что Уткин является его очень беспокойным миньоном, который регулярно выходит из-под контроля и делает «ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем».
ProstoProSport 07:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить.
Известия 06:54
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Энергетика
Цена Brent поднялась выше $29 за баррель
Лондон, 5 мая 2020, 10:19 — REGNUM Мировые цены на нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE с начала торгов продолжили рост.
REGNUM 03:19
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Политика
Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
В Амурской области за сутки выявили семь случаев коронавируса
В Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено семь новых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них: г. Тында — 4; г. Белогорск — 3.
АСН24 03 мая в 03:43
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
Общество
Трое журналистов умерли в России от коронавируса
«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Фото дня: звёздное «коромысло» над Землёй
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила великолепное панорамное изображение (см. ниже), демонстрирующее космические красоты над нашей планетой.
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