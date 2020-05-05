Общество

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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с чего всё началось

В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России сократились в апреле на 90%

Вести.Ru03:37

Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

News.ru01:04

Розничные продажи одежды в России упали на 90 процентов

Вечерняя Москва04:37

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

Московский Комсомолец00:30

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

ПРАЙМ00:00
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Здоровье

В Тверской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 5 мая в Тверской области зафиксировано 709 заразившихся вирусом COVID-19. За последние сутки выявлено ещё 29 заболевших.
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Происшествия

Житель Саратова перепутал двери и надругался над хозяйкой квартиры

По данным следствия, 28 апреля в квартире одного из домов в Ленинском районе 28-летняя женщина, ожидая мужа с работы, не стала запирать на замок входную дверь.
Общественное мнение 03:26
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
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Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Гаджеты

Nvidia планирует догнать AMD с новыми видеокартами с 7 нм техпроцессом

Анонс новой линейки видеокарт, выполненных на 7 нм техпроцессе, от компании Nvidia, может состояться на днях, сообщает 3 мая IXBT.com Речь идёт об архитектуре Ampere, которая ляжет в основу GPU нового поколения.
ИА Красная Весна 03 мая в 13:42
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Выход продолжения культового сериала 2004 года приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Киноафиша России вчера в 06:38
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

Команда Telegram раскрыла детали возврата средств инвесторам из США

Американские инвесторы смогут вернуть не более 72% средств, вложенных в покупку токенов Gram, следует из нового предложения команды Telegram.
Коммерсантъ 01:31
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Общество

В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом

Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Происшествия

Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Авто

Создана «ультрагибкая» платформа для электрокаров

«Ультрагибкая» платформа предполагает полностью плоский пол, а вся «начинка» — мотор, подвеска, рулевое управление и тормоза – помещена в отдельные колесные модули.
Motor вчера в 08:57
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
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Общество

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

В России зафиксировано 10 102 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в столице

За последние сутки в столице подтверждено еще 5714 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:40
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
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Общество

Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах

Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале госуслуги.
РБК 01:27
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Экономика

Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
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Происшествия

В Брянске стало известно, кто за сутки скончался от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению распространения ново коронавирусной инфекции обновил данные о скончавшихся от коронавируса пациентах.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Футбол

Стам: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслужил получить «Золотой мяч», ставший шестым в его карьере.Я хотел бы, чтобы Вирджил [ван Дейк] получил «Золотой мяч», потому что он отлично играл.
Soccer.ru 03:38
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
Газета.Ru 02:30
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Общество

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
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