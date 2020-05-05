МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.

Продажи одежды в России упали на 90%

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