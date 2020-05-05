Экономика

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Продажи одежды в России упали на 90%

Комсомольская правда02:04

Розничные продажи одежды в России упали на 90 процентов

Вечерняя Москва04:37

Продажи одежды в России сократились в апреле на 90%

Вести.Ru03:37

Продажи одежды в России упали на 90%

Московский Комсомолец13:52

Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

ПРАЙМ00:00
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Футбол

Давид Янчик: «Все думают, что я пью, но я не пил уже год!»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик рассказал, чем занимается в данный момент.
Sports.ru 17:14
Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия не вышла на плато по коронавирусу

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев указал, что в России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 17:15
1,6K
Общество

Pfizer и BioNTech начинают тестировать вакцину от коронавируса

Экспериментальную вакцину против коронавируса для первоначального тестирования на людях в США стали поставлять компании Pfizer Inc и BioNTech SE, 5 мая передает Reuters.
ИА Красная Весна 10:23
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
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Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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Наука

Ученые нашли микроб-паразит, защищающий комаров от малярии

Группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила в кишечнике и половых органах у 5% комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс вчера в 15:16
Энергетика

Силуанов дал прогноз относительно цен на нефть в 2020 году

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в I квартале), в следующем — немногим больше», — заявил министр финансов в ответ на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
RT на русском 17:44
Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
11
Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
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Энергетика

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
29
Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
8
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Шоу-бизнес

Бывший коллега Меган Маркл назвал ее характер несносным

Оператор телесериала «Форс-мажоры», в котором снималась Меган Маркл до того, как стать супругой принца Гарри, в интервью изданию «The Daily Mail» рассказал о ее несносном характере.
Bimru.ru 09:06
Киберспорт

Мария Гунина: «Максимально близко к спортивному трэш-току был Lil»

Менеджер Alliance Мария Гунина и медиадиректор Team Empire Кирилл Хайруллинв в подкасте обсудили киберспортивный трэш-ток и вторые составы современных клубов.
Dota2.ru 15:14
Авто

Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром Audi

Авто меньше и дешевле, чем e-tron и e-tron Sportback, и нацелен на ядро рынка кроссоверов.
SpeedMe вчера в 18:37
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3,1K
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
113
Политика

Пентагон не знает, откуда именно появился коронавирус

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские власти не знают, откуда именно появился коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 17:31
15
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
14
Политика

Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
50
Шоу-бизнес

Утяшева показала подросшую дочку в честь ее 5-летия

Поклонники сошлись во мнении, что девочка очень похожа на маму. Ляйсан Утяшева трогательно поздравила дочку Софию с днем рождения.
7Дней.ру 15:00
Происшествия

Больше 160 трупов буревестников обнаружили на берегу моря в Холмском районе

АСТВ 02:48
Игры

CD Projekt RED в июне покажет Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED анонсировала мероприятие Night City Wire на котором могут показать финальную версию игры Cyberpunk 2077.
The GEEK 15:08
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