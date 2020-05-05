Общество

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Продажи одежды в России упали на 90%

Московский Комсомолец13:52

Розничные продажи одежды в России упали на 90 процентов

Вечерняя Москва04:37

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Продажи одежды в России упали на 90%

Комсомольская правда02:04

Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России сократились в апреле на 90%

Вести.Ru03:37

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

ПРАЙМ00:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что впредь не станет терпеть нападений в Идлибе

Анкара, 4 мая 2020, 22:21 — REGNUM Турецкие власти больше не станут закрывать глаза на участившиеся нападения в зоне безопасности в сирийском Идлибе, сообщает 4 мая Anadolu.
REGNUM вчера в 15:21
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Политика

МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.
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Политика

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

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В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
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Космос

Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита

Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит.
Толк вчера в 02:31
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Футбол

Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
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Общество

В нескольких районах Ленобласти введут обязательный масочный режим

В семи районах Ленинградской области будет введен обязательный масочный режим.
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ

Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.
Вести.Ru вчера в 15:32
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Общество

Великобритания обошла Италию по уровню смертности от коронавируса

Издание Times передаёт, что к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:27
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса

В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 12:06
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
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Политика

СКР закончил расследование дела экс-лидера «Меджлиса»

Напомним, господина Джемилева обвиняют в пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» 3 мая 2014 года, когда ему уже был запрещен въезд в РФ.
Коммерсантъ 12:14
Общество

Карта распространения коронавируса в Саратовской области обновилась

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 06:24
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Общество

В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
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Происшествия

Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины

Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
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Происшествия

96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
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Происшествия

В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
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Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
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Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
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