Общество
ИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%
Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:05, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что впредь не станет терпеть нападений в Идлибе
Анкара, 4 мая 2020, 22:21 — REGNUM Турецкие власти больше не станут закрывать глаза на участившиеся нападения в зоне безопасности в сирийском Идлибе, сообщает 4 мая Anadolu.
REGNUM вчера в 15:21
Политика
МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях
МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу.
РИА Новости 13:16
Политика
Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны
Что происходит 11:01
Происшествия
В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин
Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
Космос
Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита
Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит.
Толк вчера в 02:31
Футбол
Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером
Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.
Чемпионат 09:56
Общество
В нескольких районах Ленобласти введут обязательный масочный режим
В семи районах Ленинградской области будет введен обязательный масочный режим.
Известия 10:36
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.
Вести.Ru вчера в 15:32
Общество
Великобритания обошла Италию по уровню смертности от коронавируса
Издание Times передаёт, что к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек.
Говорит Москва 13:27
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса
В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 12:06
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
Политика
СКР закончил расследование дела экс-лидера «Меджлиса»
Напомним, господина Джемилева обвиняют в пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» 3 мая 2014 года, когда ему уже был запрещен въезд в РФ.
Коммерсантъ 12:14
Общество
Карта распространения коронавируса в Саратовской области обновилась
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 06:24
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ 03 мая в 23:08
Происшествия
Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины
Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.
REGNUM 07:35
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Происшествия
96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com вчера в 06:01
Происшествия
В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22