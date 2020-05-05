МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека — 5919 рублей против февральских 2816 рублей.

Продажи одежды в России упали на 90%

Политика МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях МИД Чехии обратился к российскому внешнеполитическому ведомству с предложением обсудить разногласия в двусторонних отношениях, в частности споры о демонтаже памятника маршалу Советской армии Ивану Коневу. 302

Происшествия В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки. 345

Космос Сибирские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита Произошедшее получило название в истории как Тунгусский феномен – до сих пор ученые считают, что в Сибири упал крупный метеорит. 43

Футбол Уткин объяснил, почему не считает Фергюсона великим тренером Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к легендарному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону.

Общество Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек. 242

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 124

Общество В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за коронавируса В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 712

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 574

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 574

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына. 33

Политика СКР закончил расследование дела экс-лидера «Меджлиса» Напомним, господина Джемилева обвиняют в пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска «Армянск» 3 мая 2014 года, когда ему уже был запрещен въезд в РФ.

Происшествия Раскольники попытались захватить храм УПЦ на западе Украины Черновцы, Украина, 5 мая 2020, 14:35 — REGNUM Попытка захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошла в Черновицкой области Украины.

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Происшествия 96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона. 149

Происшествия В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 16