Экономика
ИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%
Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека - 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
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Общество
Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Инфорос вчера в 05:12
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Происшествия
В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100
Москва, 5 мая 2020, 07:43 — REGNUM Отказ левого двигателя стал причиной экстренного приземления в штатном режиме пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, 5 мая сообщают экстренные службы.
REGNUM 00:43
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
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Ведомости вчера в 12:32
Общество
В США восемь российских школьников вышли на связь с посольством
Посольство России в Вашингтоне в течение последних дней установило связь с ещё восемью российскими школьниками, дипломаты будут заниматься их возвращением на родину следующим рейсом с восточного побережья США.
Московский Комсомолец 00:15
Музыка
Умер музыкант группы «Ласковый май»
Uznayvse.ru вчера в 08:07
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Здоровье
«Ковидные» стимвыплаты в ФМБА привязали к региональному среднему размеру оплаты труда
Размеры стимвыплат зависят от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата и выплачиваются в составе зарплаты за фактически отработанное время, начиная с 16 марта 2020 года, из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.
Гарант 03 мая в 02:32
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Футбол
Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон
Советский спорт 00:51
Общество
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал журналистов за статью о сыне Плющенко
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на скандал вокруг сына двукратного золотого призёра Игр Евгения Плющенко Александра, который якобы имеет серьёзное психическое расстройство.
Московский Комсомолец 01:30
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза
В период с 10 апреля в России в 2,5 раза выросло число обращений о домашнем насилии.
Вечерняя Москва вчера в 21:18
Игры
В базе Steam появилась Yakuza: Like a Dragon
CyberSport.ru вчера в 23:40
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных силовых агрегатов автомобилей
Составлен рейтинг силовых агрегатов, которые называют самыми ненадёжными.
Дни24 вчера в 05:05
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
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