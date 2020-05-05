Экономика

ИзвестияИзвестияПродажи одежды в России упали на 90%

Средний чек покупки по России в апреле составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека - 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
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В России продажи одежды рухнули на 90%

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:05

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Продажи одежды в России упали на 90%

Комсомольская правда02:04

Продажи одежды в России упали на 90%

РЕН ТВ01:57

Продажи одежды в России в апреле рухнули на 90% к февралю

Московский Комсомолец00:30

Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

News.ru01:04

Магазины одежды в России потеряли 90% продаж

REGNUM01:04

Продажи одежды в России упали на 90%

Известия01:00

Россияне перестали покупать одежду. Продажи упали на 90%

Телеканал 360°01:56
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Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Общество

Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Общество

В Челябинской области вводят масочный режим

Со среды, 6 мая, масочный режим в регионе будет введен в рекомендательном порядке, а после майских праздников — с 12 числа — он станет обязательным.
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
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Авто

Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире

Составлен список 10 наиболее дорогих мотоциклов во всём мире.
Дни24 вчера в 20:00
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Хоккей

Экс-вратарь «Торпедо» Линдбек стал игроком «Йокерита»

Шведский голкипер Андерс Линдбек подписал трудовой контракт с финским Йокеритом. Другие детали сделки не раскрываются.
Советский спорт 02:15
Футбол

Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»

Старый добрый футбол скоро вернется.
Матч ТВ вчера в 11:43
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

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Блогеры выяснили, теряет ли бензин свои свойства в открытой емкости

Результат, признаться удивил, да так, что теперь блогеры ставят новый эксперимент: две емкости с бензином - одна герметично закрытая, другая открытая - оставлены на 12 месяцев.
Российская газета 00:22
Общество

Еще 19 заболевших коронавирусом выявлено в Якутии

Во время традиционного брифинга 3 мая глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 19 человек.
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Здоровье

В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса

Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 65 больных коронавирусом

По информации опрештаба на 11:00, вторника, 5 мая, на территории Новосибирской области за минувшие сутки еще у 65 человек подтвержден COVID-19.
Kursk.com 02:03
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Шоу-бизнес

Снимки постаревшего Андрея Губина удивили его поклонников

Фото постаревшего артиста очень удивили его поклонников. В апреле "мальчику-бродяге" исполнилось 46 лет.
OAnews 03 мая в 14:50
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Общество

В Сахалинской области ужесточили масочный режим

Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.
RT на русском 02:26
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38
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Происшествия

В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

РБК вчера в 17:29
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Гаджеты

Innolux начала производство 28-дюймовых цветных дисплеев E Ink

28-дюймовые дисплеи Innolux на цветных экранах E Ink ACeP Как сообщает пресс-релиз компании E Ink Holdings, она и ведущий поставщик TFT-LCD панелей компания Innolux начали сотрудничество в области производства и продажи крупноформатных панелей на базе цветной электронной бумаги E Ink ACeP (Advanced Color ePaper).
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Экономика

Коронавирус снизил цены на рынке недвижимости в России

Арендовать квартиры стало дешевле. Из-за пандемии коронавируса цены в России существенно снизились.
Вести.Ru 00:58
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Футбол

Врачи АПЛ опасаются ответственности за возможные заражения игроков

Уточняется, что руководство АПЛ ведет переговоры со страховыми компаниями по вопросу ответственности клубов и врачей.
Газета.Ru 01:06
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
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