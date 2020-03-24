Коронавирус
КМВ НовостиПродажи патронов и бейсбольных бит в России резко увеличились
При чем, спросом пользуются модели средней цены — до 450 рублей. Когда патроны, напротив, берут высшего качества — средняя цена комплекта составляет 2,48 тыс. рублей.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБКвчера в 08:14
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Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Общество
В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Общество
Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии
Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
Наука
Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса
Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Общество
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Количество погибших от коронавируса в Турции достигло 37 человек
Согласно заявлению министра, общее число инфицированных на сегодня составляет 1529 человек.
Энергетика
В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией
Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Музыка
Little Big не сможет спеть Uno на «Евровидении-2021»
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Экономика
Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ
Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.