В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

При чем, спросом пользуются модели средней цены — до 450 рублей. Когда патроны, напротив, берут высшего качества — средняя цена комплекта составляет 2,48 тыс. рублей.

Продажи патронов и бейсбольных бит в России резко увеличились

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