Коронавирус

КМВ НовостиКМВ НовостиПродажи патронов и бейсбольных бит в России резко увеличились

При чем, спросом пользуются модели средней цены — до 450 рублей. Когда патроны, напротив, берут высшего качества — средняя цена комплекта составляет 2,48 тыс. рублей.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБКвчера в 08:14

Подробнее о событии

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБКвчера в 08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолецвчера в 08:59

Россияне стали покупать больше патронов и бейсбольных бит

Ведомостивчера в 10:45

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москвавчера в 09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВвчера в 09:22

В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

Lenta.ruвчера в 11:57

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ruвчера в 09:31
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Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Наука

Медики назвали новый скрытый симптом коронавируса

Исследователи из Университета Флиндерса в Южной Австралии выяснили, что у многих зараженных коронавирусом пациентов, которые не имеют типичных симптомов заболевания, наблюдается общий признак — аносмия, потеря обоняния.
Известия 02:32
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
SpeedMe вчера в 04:14
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

REGNUM 02:45
Общество

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Российская газета вчера в 06:34
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Общество

Количество погибших от коронавируса в Турции достигло 37 человек

Согласно заявлению министра, общее число инфицированных на сегодня составляет 1529 человек.
Rusturkey.com 23 марта в 17:27
Энергетика

В США рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией

Сыграла роль позиция Саудовской Аравии - после срыва сделки в стране решили снизить цены и увеличить добычу, что не сыграло на руку другим поставщикам нефти.
Комсомольская правда 23 марта в 16:50
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
Музыка

Little Big не сможет спеть Uno на «Евровидении-2021»

Культуромания 23 марта в 13:31
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
РБК 23 марта в 10:53
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ 23 марта в 10:13
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
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