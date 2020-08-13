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Российская газета
Российская газета

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.В источнике
С чего всё началось
РБК

Коронавирус усилил онлайн-продажи на рынке роскоши

После снятия всех ограничений многие россияне будут склонны вернуться в магазины: по данным BCG, лишь 3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, а 14,3% покупателей роскоши полностью откажутся от онлайн в пользу офлайн-магазинов.
РБК17:00
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URA.Ru

Рынок роскоши из-за пандемии переходит в секонд-хенд

URA.Ru21:24
Телеканал 360°

Потребители роскоши стали больше покупать онлайн из-за вируса

Телеканал 360°21:00
РБК

Коронавирус усилил онлайн-продажи на рынке роскоши

РБК17:00
ТАСС

Исследование: продажи предметов роскоши в мире могут упасть на 35-45%

ТАСС17:11
Коммерсантъ

Кризис прервал десятилетний рост рынка роскоши

Коммерсантъ17:01
Российская газета

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Российская газета17:01
REGNUM

Эксперты прогнозируют спад в продажах предметов роскоши в мире

REGNUM18:13

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
РИА Новости04:06
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Гэтжи хочет получить более $1 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, который является временным чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о финансовой составляющей его поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом UFC в легком весе.
Газета.Ru21:18

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки» Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях.
Коммерсантъ18:16
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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