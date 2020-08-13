Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%
Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.В источнике
С чего всё началось
Коронавирус усилил онлайн-продажи на рынке роскоши
После снятия всех ограничений многие россияне будут склонны вернуться в магазины: по данным BCG, лишь 3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, а 14,3% покупателей роскоши полностью откажутся от онлайн в пользу офлайн-магазинов.
РБК17:00
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