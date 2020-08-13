Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Вечерняя Москва 10

Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.