Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПродажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.
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Потребители роскоши стали больше покупать онлайн из-за вируса

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Небольшие акции солидарности в поддержку задержанных в ходе протестов проходят в Минске. Информация об этом появилась в СМИ.
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В КНДР назначили нового главу правительства

Пхеньян, 14 августа 2020, 03:27 — REGNUM Новым главой правительства КНДР стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии республики (ТПК) Ким Док Хун, 14 августа сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
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«Меня зовут Алан Уэйк»: подробности дополнения AWE для Control

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Скабеева отметила эффективность ОМОНа в Белоруссии

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Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери

Рязань, 13 августа 2020, 14:57 — REGNUM 10 млн рублей дохода задекларировала за 2019 год несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области.
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Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих

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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

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Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности.
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Михаил Галустян впервые назвал свое настоящее имя

Актер и телеведущий Михаил Галустян написал автобиографию и впервые назвал свое настоящее имя.
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