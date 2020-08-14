Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

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