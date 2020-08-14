Коронавирус
Российская газетаПродажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%
Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.
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Политика
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
Власти Палестины приняли решение отозвать своего посла их ОАЭ на фоне заключения страной мирного соглашения с Израилем.
Газета.Ru 16:33
Происшествия
Задержанных на протестах в Минске начали выпускать из изолятора
Сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.
RT на русском 19:58
Политика
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Чукотку в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток.
RT на русском 00:53
Футбол
У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны
Vprognoze.ru 03:41
Автоспорт
Масса покинул команду Формулы-E Venturi Racing
Чемпионат 18:44
Здоровье
В России получила регистрацию первая в мире вакцина от коронавируса
Регистрационное удостоверение, выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации, получила первая в мире вакцина от коронавируса.
Даниловский вестник 04:00
Авто
«Группа ГАЗ» представила модульный автомобиль скорой помощи
"Группа ГАЗ" представила модульные автомобили скорой медицинской помощи на базе платформы "ГАЗель Next".
Деловое.ТВ 12:35
Политика
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В России видят отчетливые попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы в Белоруссии с целью расколоть общество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Газета.Ru 12:18
Происшествия
Злостных автохулиганов предложили лишать прав
Штрафы за мелкое хулиганство могут увеличить, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекаются более двух раз, планируют лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.
РИА Новости 20:23
Армия и оружие
«Т-14» «Армата» стали мишенями для M1A1 AIM «Абрамс» армии Австралии
Экипажи M1A1 AIM "Абрамс" сухопутных войск Автралии теперь будут практиковаться вести боевые действия с Т-14 "Армата".
Вестник Мордовии вчера в 03:44
Общество
Жители Минска вышли на акции солидарности в поддержку задержанных
Небольшие акции солидарности в поддержку задержанных в ходе протестов проходят в Минске. Информация об этом появилась в СМИ.
Народные новости 03:53
Политика
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой 13:27
Наука
Учёные провели экспериментальное лечение COVID-19 радиацией
По их данным, серьёзным побочным эффектом при лечении радиацией может стать гибель B‑ и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с инфекцией.
REGNUM 20:28
Авто
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
С началом осени автомобилистов ждет несколько изменений, в числе которых и возвращение диагностической карты при оформлении ОСАГО.
Avtovesti.com 09:55
Футбол
Озил намерен остаться в «Арсенале» до последнего дня контракта
Футболист "Арсенала" Месут Озил сказал, что не собирается уходить из лондонского клуба этим летом и намерен оставаться в команде до окончания срока контракта.
РИА Новости 07:42
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:16
Политика
В КНДР назначили нового главу правительства
Пхеньян, 14 августа 2020, 03:27 — REGNUM Новым главой правительства КНДР стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии республики (ТПК) Ким Док Хун, 14 августа сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM 20:27
Происшествия
На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком
Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС 20:22
Гаджеты
Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона
Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия 21:05
Игры
«Меня зовут Алан Уэйк»: подробности дополнения AWE для Control
Remedy провели стрим, посвящённый дополнению AWE для Control, связанному с историей Алана Уэйка.
Игромания.ру 14:17
Политика
Скабеева отметила эффективность ОМОНа в Белоруссии
Пресечение протестов в Минске назвали жестким, но российская телеведущая Ольга Скабеева похвалила силовиков.
Экономика сегодня 12:31
Общество
Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери
Рязань, 13 августа 2020, 14:57 — REGNUM 10 млн рублей дохода задекларировала за 2019 год несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области.
REGNUM 07:57
Политика
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter "Коммерсант FM".
Газета.Ru 16:22
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть 08:41
Шоу-бизнес
Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа
Аргументы и Факты 12:44
Космос
Американские ученые описали будущую смерть Вселенной
Discover24 вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik 06:34
Политика
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности.
РБК 20:24
Шоу-бизнес
Михаил Галустян впервые назвал свое настоящее имя
Актер и телеведущий Михаил Галустян написал автобиографию и впервые назвал свое настоящее имя.
Вечерняя Москва 07:21
Кино
У Евы Грин требуют выплатить $130 млн за срыв съемки фильма
Mockva.ru 16:49