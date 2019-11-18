Общество

КоммерсантъКоммерсантъРетроконсоли заняли четверть рынка приставок

Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок. Рекордный спрос на устройства первых поколений наблюдается и на вторичном рынке, заметили эксперты.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
Коммерсантъ17 ноября в 12:00

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SM News06:24

Dendy, Sega и другие ретроконсоли заняли 25% российского рынка

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Ностальгические приставки заняли четверть игрового рынка

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Ретро-приставки пользуются большим спросом в России

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Dgl.ruвчера в 04:07

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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал участие российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в песенном конкурсе "Евровидение-2020".
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В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

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РБК 07:37
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Реактивный болид Bloodhound LSR приблизился к рекорду

После доводочных работ команда рассчитывает сначала побить действующий рекорд скорости на суше (1228 км/ч), установленный еще в 1997 году Энди Грином на болиде Thrust SSC, а потом взять барьер 1000 миль в час (1610 км/ч).
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"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

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МТС сохранил и абонентов, и выручку

Покрытие населенных пунктов сетями LTE достигло 74,5%. По итогам 9 месяцев 2019 года объем капзатрат составил 54,2 млрд. руб. или 15,6% от выручки (49,3 млрд и 15,1% за аналогичный период 2018 года).
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У форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани произошла перепалка с капитаном национальной команды Аргентины Лионелем Месси во время товарищеского матча.
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Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
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Путин не установил четких сроков для проекта моста через Лену

Президент России Владимир Путин не утвердил четких сроков правительству по срокам проекта моста через реку Лена.
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Forbes составил рейтинг лучших российских работодателей

Группа компаний "Норильский никель" заняла первое место в списке 50 лучших российских работодателей по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного журналом во вторник.
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Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

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В ЛНР прокомментировали планы Киева по переселению жителей Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Михаил Боярский уходит со сцены

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Парламент Турции принял в первом чтении законопроект о налоге на проживание в отелях

Ранее в Турции по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет.
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