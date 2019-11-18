Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.

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По данным аналитиков компании «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2019 года россияне потратили на консоли около 7,3 млрд рублей. При этом четверть рынка заняли ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 40% в деньгах и 75% в штуках.

Продажи ретроконсолей в России за год выросли на 75%

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