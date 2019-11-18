Общество

Игромания.руИгромания.руПродажи ретроконсолей в России за год выросли на 75%

По данным аналитиков компании «М.Видео-Эльдорадо», за первые девять месяцев 2019 года россияне потратили на консоли около 7,3 млрд рублей. При этом четверть рынка заняли ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 40% в деньгах и 75% в штуках.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок

Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.
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Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
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