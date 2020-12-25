В первые три недели декабря продажи шампанского и игристых вин в России рухнули на 38% в годовом выражении до 214 млн руб. В целом продажи шампанского и игристых вин в стране сократились в 2020 г. на 10%, сообщает оператор фискальных данных "Первый ОФД" (входит в ВТБ).

С чего всё началось В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского Потребление шампанского в России в уходящем году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Перед Новым годом, за первые три недели декабря, продажи рухнули на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей. Интерфакс 01:40