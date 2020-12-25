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Продажи шампанского в России упали перед Новым годом на 38%

В первые три недели декабря продажи шампанского и игристых вин в России рухнули на 38% в годовом выражении до 214 млн руб. В целом продажи шампанского и игристых вин в стране сократились в 2020 г. на 10%, сообщает оператор фискальных данных "Первый ОФД" (входит в ВТБ).В источнике
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Интерфакс

В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Потребление шампанского в России в уходящем году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Перед Новым годом, за первые три недели декабря, продажи рухнули на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей.
Интерфакс01:40
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Продажи шампанского перед Новым годом снизились на 38%

Коммерсантъ02:46
Говорит Москва

В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Говорит Москва01:55
РБК

Россияне купили к Новому году игристых вин на ₽214 млн

РБК01:30
Интерфакс

В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Интерфакс01:40
ТАСС

Продажи игристых вин в России в декабре упали более чем на треть

ТАСС01:32
Ведомости

ВТБ выявил сокращение трат россиян на шампанское перед Новым годом

Ведомости01:32
Газета.Ru

В России перед Новым годом упали продажи игристых вин

Газета.Ru01:49

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