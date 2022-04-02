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Продажи смартфонов в России сократились в два раза из-за подорожания гаджетов на 30–50%

Продажи смартфонов в России сократились в два раза, сообщили «Известиям» в компании-партнере нескольких производителей электроники.
Известия
Если за неделю с 14 по 20 февраля было продано 744 тыс. аппаратов, то с 7 по 13 марта — всего около 380 тыс.
Известия
Поддержать рынок способны поставки из Китая, а также из Индии и Вьетнама, допускают аналитики.
Известия
Согласно предварительным данным, число проданных смартфонов в России в марте снизилось на 18 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, заявили в МТС.
Lenta.ru

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Продажи смартфонов в России сократились в два раза
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