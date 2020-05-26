Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

с чего всё началось

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости». В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.

Общество В Москве с 1 июня усилят масочный режим Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 1 июня будет усилен масочный режим и установлены определенные правила прогулок. 445

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 2

Автоспорт В Audi объяснили увольнение Абта Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг. 1

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 1,4K

Здоровье Более тысячи саратовцев лечатся в больницах от пневмонии, 53 – на ИВЛ На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Здоровье На воронежских «Минудобрениях» коронавирус выявлен у 17 работников С 14 по 26 мая на расположенном в Россошанском районе Воронежской области одном и из крупнейших предприятий региона АО «Минудобрения» выявлены 17 случаев коронавируса.

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора. 6

Биатлон СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21. 1

Общество Евгений Куйвашев утвердил санитарную декларацию для ТЦ и кафе Свердловское правительство утвердило форму декларации по защите населения от коронавируса, которую должны подписать каждый ресторан, торговый центр и магазин с отдельным входом для возобновления работы. 4

Общество Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании. 36

Общество Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии Германия все еще находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель. 5

Политика МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 2

Гаджеты IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц. 53