Экономика

РБКРБКПродажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости». В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

В России рухнул рынок смартфонов

Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.
Ведомостивчера в 17:01

Подробнее о событии

В России резко упали продажи смартфонов

Регион online02:38

Продажи смартфонов в России упали на 42%

АБН02:12

В России резко упали продажи смартфонов

Говорит Москва01:21

Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Коммерсантъ01:36

Объемы реализации смартфонов в России упали на 42%

Долг.рф01:43

Продажи смартфонов в России резко упали

РБК00:37

В России рухнул рынок смартфонов

Ведомостивчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

Вечером 25 мая разработчики Dota 2 выпустили обновление с Battle Pass, приуроченным к перенесённому The International 10.
Dota2.ru 25 мая в 15:03
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,2K
Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
6
Авто

Представлен обновленный хэтчбек Kia Rio

Компания Kia представила обновлённый европейский вариант хэтчбека Rio.
За рулем Кубань вчера в 05:24
20
Общество

В России за сутки выявлено 8 915 случаев заражения коронавирусом

За сутки подтверждено 8 915 случаев заболевания в 83 регионах. Всего по стране за все время выявлено 362 342 случая во всех регионах.
Моссовет вчера в 03:40
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 25 мая в 06:48
18
Единоборства

Камару Усман обратился к Конору МакГрегору и Хорхе Масвидалу

FightTime.ru 02:10
Общество

В России заболело коронавирусом более 370 тысяч человек

Всего в стране заболели коронавирусом 370 680 человек.
Православие и Мир 03:39
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
4
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,8K
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
18
Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings вчера в 12:38
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили во всех субъектах РФ

Москва, 27 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 8338 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:45
163
Здоровье

Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу

Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Кино

Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе.
КиноПоиск 02:10
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
676
Авто

Mercedes-Benz показал первое изображение нового седана S-Class

В Сети появились фотографии обновленного немецкого седана Mercedes-Benz S-Class W223, который существенно модернизировали.
Faktom 25 мая в 13:18
14
Фигурное катание

Французский фигурист Сизерон совершил каминг-аут

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Матч ТВ 02:30
Происшествия

Пьяная мать вела развратный стрим при своем сыне

Живая Кубань вчера в 16:25
131
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
65
Кино

Режиссер «Доктора Стрэнджа» займется сиквелом «Лабиринта»

В оригинальной картине главную роль сыграла Дженнифер Коннелли.
Газета.Ru 03:42
1
Технологии

Российский компьютерный продукт пойдет в школу

Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
20
Политика

Игоря Пивоварова утвердили в новой должности

Сегодня, 27 мая, на заседании Саратовской областной думы Игорь Пивоваров был согласован на должность вице-губернатора — руководителя аппарата саратовского губернатора.
FreeNews-Volga 03:15
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российская газета 02:33
259
Происшествия

В Екатеринбурге пропала школьница

РИА Новости 03:08
14
Культура

Иван Стебунов выиграл «Танцы со звёздами»

Победителем 11-го сезона по итогам общего голосования стала пара Иван Стебунов — Инна Свечникова.
Труд вчера в 16:42
51
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в июле

Российские власти рассматривают 1 и 8 июля в качестве возможных дат для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Северпост вчера в 16:59
18
Общество

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
16
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
530
Как работают Яндекс.Новости?
Главное