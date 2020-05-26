Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

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Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а в деньгах — на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. По сравнению с показателями апреля 2019 года продажи упали на 24% в штуках и 29% в деньгах.

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