Экономика
Версия-СаратовВ России рухнули продажи смартфонов
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а в деньгах — на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. По сравнению с показателями апреля 2019 года продажи упали на 24% в штуках и 29% в деньгах.
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с чего всё началось
Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Цена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель.
Компания 11:50
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Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
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Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19
Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
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В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Ивановским медикам выплатили первые «ковидные» страховки
10 ивановских медиков, среди которых врачи и средний медицинский персонал, получили от Фонда социального страхования РФ единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.
IvanovoNews 09:43
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
США признали конец автономии Гонконга от Китая
США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа
В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
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NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов
Уфологи заинтересовались фотографиями на сайте NASA. Представители альтернативной науки считают, жизнь на Марсе была.
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Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
В Ярославле чиновник устроил скандал с местными жителями
В Ярославле приезжий чиновник устроил скандал с местными жителями. Те сняли конфликт на видео и выложили громкие кадры в интернет.
Вести.Ru 01:20
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
Футбол
В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»
Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
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Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
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Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
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