Экономика

Версия-СаратовВерсия-СаратовВ России рухнули продажи смартфонов

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а в деньгах — на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. По сравнению с показателями апреля 2019 года продажи упали на 24% в штуках и 29% в деньгах.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

В России рухнул рынок смартфонов

Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.
Ведомостивчера в 17:01

Подробнее о событии

В России резко упали продажи смартфонов

Life.ru05:54

В России рухнул рынок смартфонов

Ведомостивчера в 17:01

В России резко сократились продажи смартфонов

Компания04:59

Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Коммерсантъ01:36

В России резко упали продажи смартфонов

Говорит Москва01:21

Продажи смартфонов в России резко упали

РБК00:37

Эксперт: в России продажи смартфонов в апреле упали на 40% относительно марта

ТАСС05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель.
Компания 11:50
4
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
1K
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,8K
Наука

Лекарство от гепатита симепревир оказалось эффективно против COVID-19

Ученые из Гонконга установили, что симепревир - недавно созданный лекарственный препарат от гепатита С - способен подавлять размножение нового коронавируса (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата - ремдесивира.
Инфорос 06:31
7
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
481
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
38
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,2K
Здоровье

Ивановским медикам выплатили первые «ковидные» страховки

10 ивановских медиков, среди которых врачи и средний медицинский персонал, получили от Фонда социального страхования РФ единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.
IvanovoNews 09:43
Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
1K
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
45
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
631
Шоу-бизнес

Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети

В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
5
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
587
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
Политика

США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
57
Происшествия

В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
9
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
3,8K
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40
56
Космос

NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов

Уфологи заинтересовались фотографиями на сайте NASA. Представители альтернативной науки считают, жизнь на Марсе была.
HotGeo 10:14
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
172
Общество

В Ярославле чиновник устроил скандал с местными жителями

В Ярославле приезжий чиновник устроил скандал с местными жителями. Те сняли конфликт на видео и выложили громкие кадры в интернет.
Вести.Ru 01:20
55
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
36
Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
1
Футбол

В Red Bull не подтвердили переговоры об инвестировании в «Уфу»

Представитель офиса Red Bull в России прокомментировал информацию об интересе компании в инвестициях в «Уфу».
Бомбардир.ру 07:37
2
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
39
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
РБК 05:00
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное