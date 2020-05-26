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РБКПродажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости». В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.
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Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
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Lenta.ru вчера в 01:57
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Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в подавлении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы.
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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
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Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
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Наоми Кэмпбелл опубликовала фото топлес в честь Дня Африки
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Lenta.ru 25 мая в 23:35