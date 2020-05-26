Экономика
КоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Уточняется, что Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
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Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
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Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
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"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Общество
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
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Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
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Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
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«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
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Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
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