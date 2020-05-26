Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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с чего всё началось

В России рухнул рынок смартфонов

Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.
Ведомостивчера в 17:01

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В России резко сократились продажи смартфонов

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В России рухнул рынок смартфонов

Ведомостивчера в 17:01

Продажи смартфонов в России упали на 42%

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Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Коммерсантъ01:36

В России резко упали продажи смартфонов

Говорит Москва01:21

Продажи смартфонов в России резко упали

РБК00:37

В России резко упали продажи смартфонов

Регион online02:38
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Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

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Политика

Подавший в суд на Путина бывший губернатор попал в больницу

Уточняется, что Игнатьев, подавший в суд на президента России Владимира Путина, госпитализирован в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.
Lenta.ru 04:42
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 25 мая в 15:21
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Лоза отреагировал на слова Кикабидзе о России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова кинематографиста Вахтанга Кикабидзе о том, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году.
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

Собянин анонсировал смягчение ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за положительной динамики по коронавирусу в столице власти решили дальше смягчать ограничительный режим в городе.
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Здоровье

Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом

В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
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Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM вчера в 05:05
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
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Политика

Украинский посол заявил об «ударе в лицо» от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение из-за призыва некоторых немецких политиков снять санкции с Российской Федерации.
Военное дело 02:35
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Авто

BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series

Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
РИА Новости 01:47
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Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
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Авто

Обновленный Lada Largus заметили в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» ведет подготовку к выходу модернизированных универсала и фургона Lada Largus, которые были замечены на старом испытательном полигоне автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 14:14
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Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Здоровье

Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%

Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
Политика

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Космос

SpaceX впервые запустит астронавтов в космос

Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны

Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
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Гарет Бэйл: «Не понимаю, почему меня освистывают свои же фанаты. Это особенность „Реала“»

Sports.ru 03:39
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У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус

Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
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Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»

News.ru вчера в 04:55
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
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