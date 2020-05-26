Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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с чего всё началось

В России рухнул рынок смартфонов

Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.
Ведомостивчера в 17:01

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В России резко упали продажи смартфонов

Life.ru05:54

В России резко сократились продажи смартфонов

Компания04:59

Продажи смартфонов в России резко упали

РБК00:37

Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Коммерсантъ01:36

В России резко упали продажи смартфонов

Говорит Москва01:21

Продажи смартфонов в России упали на 42%

АБН02:12

В России рухнул рынок смартфонов

Ведомостивчера в 17:01
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Здоровье

Повысился коэффициент распространения коронавируса в Самарской области

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
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Общество

Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей

Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.
Российская газета 06:47
Политика

Бывший канцлер Германии назвал посла Украины карликом

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался насчет санкций в период пандемии и назвал украинского посла в ФРГ карликом в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda).
Lenta.ru 06:37
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Кино

Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части

РИА Новости 06:12
Футбол

Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности

Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.
РИА Новости 05:56
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Футбол

В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.
RT на русском 06:58
Армия и оружие

Джабаров опроверг отправку российских военных в Ливию

Без санкций президента и Совета Федерации российские военнослужащие никогда за рубеж не отправляются, а никаких запросов на это не поступало.
Экономика сегодня 06:50
Армия и оружие

Во Вьетнаме развернули производство российских ракет

ГЛАС.RU вчера в 07:32
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

F1news.ru вчера в 11:26
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Опубликовано видео поиска пропавшей трехлетней Вари с параплана

Московский Комсомолец Псков 06:47
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На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

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Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
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Хоккей

ЦСКА не хочет переподписывать контракт с Калининым на новых условиях

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что московский клуб не планирует подписывать новый контракт с форвардом Сергеем Калининым на новых условиях.
Матч ТВ 05:09
Наука

Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Политика

США грозят новыми санкциями против «Северного потока-2»

Стало известно о намерении Вашингтона ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».
Русская Планета вчера в 21:01
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 25 мая в 03:19
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Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия вчера в 13:47
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Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Уже 28 мая Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 под название May 2020 Update.
Версия.Инфо 04:18
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Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
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Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты прекратил производство по жалобе на вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, которую обвинли в клевете.
Интерфакс 06:41
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
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