Экономика
КоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
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Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.
RT на русском 06:58
Армия и оружие
Джабаров опроверг отправку российских военных в Ливию
Без санкций президента и Совета Федерации российские военнослужащие никогда за рубеж не отправляются, а никаких запросов на это не поступало.
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Армия и оружие
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?
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Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что московский клуб не планирует подписывать новый контракт с форвардом Сергеем Калининым на новых условиях.
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Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
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Стало известно о намерении Вашингтона ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
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Известия вчера в 13:47
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
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Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
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Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03