Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

с чего всё началось

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.

Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Политика Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten. 47

Общество Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина. 1

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 35

Авто Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную вариацию для нового G-класса Простой Mercedes-Benz G500 имеет под капотом 422-сильный битурбированный мотор 4.0 V8, 9-ступенчатую АКПП и полноприводную систему с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов.

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 929

Шоу-бизнес Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка» Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы. 18

Здоровье Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 170

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны. 233

Общество Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 30

Общество Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания». 47

Шоу-бизнес Названа причина развода Гагариной Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. 1

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин. 6

Происшествия В Кузбассе ветром сдуло целую деревню В поселении не осталось ни одного уцелевшего дерева, столбы ветер сложил рядками, а 18 из 31 дома полностью разрушил.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», считает незаконной дискриминацией любые угрозы санкциями в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.

Происшествия Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар СИЗО Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался в больнице СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Александра Гофштейна. 7

Экономика Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме. 8

Политика Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом». 1

Общество Россельхознадзор: у кошки в Москве нашли коронавирус У кошки в Москве нашли коронавирус — такая информация со ссылкой на Россельхознадзор появилась в российских СМИ. 1,4K