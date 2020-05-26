Экономика
КоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Общество
Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Авто
Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную вариацию для нового G-класса
Простой Mercedes-Benz G500 имеет под капотом 422-сильный битурбированный мотор 4.0 V8, 9-ступенчатую АКПП и полноприводную систему с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов.
CarsWeek.ru вчера в 10:25
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Шоу-бизнес
Названа причина развода Гагариной
Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Lenta.ru 06:09
Кино
Фильм продюсера Сергея Саркисова номинирован на премию «Эмми»
Культуромания 04:44
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Происшествия
В Кузбассе ветром сдуло целую деревню
В поселении не осталось ни одного уцелевшего дерева, столбы ветер сложил рядками, а 18 из 31 дома полностью разрушил.
Вести.Ru 03:36
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», считает незаконной дискриминацией любые угрозы санкциями в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
RT на русском вчера в 16:45
Происшествия
Зиявудина Магомедова госпитализировали в стационар СИЗО
Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов оказался в больнице СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Александра Гофштейна.
Аргументы и Факты вчера в 10:29
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
Общество
Россельхознадзор: у кошки в Москве нашли коронавирус
У кошки в Москве нашли коронавирус — такая информация со ссылкой на Россельхознадзор появилась в российских СМИ.
BFM.ru вчера в 15:19
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28