Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПродажи смартфонов в России сократились на 42%

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2019 года — на 24%, следует из данных исследовательской компании GfK.
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с чего всё началось

В России рухнул рынок смартфонов

Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.
Ведомостивчера в 17:01

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В России резко упали продажи смартфонов

Life.ru05:54

В России резко сократились продажи смартфонов

Компания04:59

Продажи смартфонов в России сократились на 42%

Коммерсантъ01:36

Продажи смартфонов в России упали на 42%

АБН02:12

В России резко упали продажи смартфонов

Говорит Москва01:21

Продажи смартфонов в России резко упали

РБК00:37

В России рухнул рынок смартфонов

Ведомостивчера в 17:01
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Общество

В Сирии взорвали турецкий конвой

В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
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Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
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Здоровье

Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края

Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Рифей-Пермь 00:56
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми.
РИА Новости вчера в 12:01
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Политика

Спикер Рады считает, что закон о языке на Украине нужно менять

Киев, 27 мая 2020, 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».
REGNUM 07:51
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

F1news.ru вчера в 11:26
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Биатлон

Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону

Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Кино

27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Evo-rus.com 04:21
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш выпустила короткометражный фильм о бодишейминге

News.ru 06:20
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
RT на русском 10:37
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
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Футбол

Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Российская премер-лига (РПЛ) может быть возобновлена с болельщиками на стадионах, сообщает Telegram-канал "Мутко против" По информации источника, Российский футбольный союз (РФс) ведет переговоры с правительством страны по поводу проработки такого варианта развития событий.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

На руке Кадырова заметили катетер

«Очевидно, что на протяжении всего сюжета Кадыров старается не показывать правую руку, прячет ее под столом, но в какой-то момент забывается и укрепленный скотчем катетер на тыльной стороне правой руки попадает в кадр», — пишет издание.
Lenta.ru 08:18
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Политика

Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости вчера в 05:42
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Общество

На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер

Уральский меридиан 06:10
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Политика

Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
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Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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