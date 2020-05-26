Экономика
РБКПродажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости». В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.
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с чего всё началось
Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие
В Совете Федерации отрицают, что Россия направляла военных в Ливию
Россия ранее неоднократно отрицала свою причастность к военному конфликту в Ливии.
Эхо Москвы 08:04
Спорт
Список игр для PlayStation 5
Подтвержденные игры: Fortnite Warframe Gothic Assassin’s Creed Valhalla Rainbow Six Siege Outriders The Lord of the Rings: Gollum Godfall Watch Dogs: Legion Battlefield 6 Rainbow Six Quarantine WRC 9 Dying Light 2 Dirt 5 Кроме того, был опубликован список проектов, которые, по слухам, тоже должны появиться на Playstation 5, однако официальных подтверждений пока что не было.
iXBT.com 02:11
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие
Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня
Своё ТВ 06:20
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Авто
BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT.
Автоновости дня 02:04
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Гаджеты
ARM представила новые процессорные ядра Cortex-A78 и GPU Mali-G78
ARM анонсировала свои новейшие процессорные ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, GPU Mali-G78 и G68, а также нейронный блок Ethos-N78.
MobiDevices вчера в 14:33
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 11:03
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Общество
С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы.
Lenta.ru 07:03
Армия и оружие
Первый пуск беспилотника «Посейдон» произойдет осенью
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" будет впервые запущен нынешней осенью.
Экономика сегодня вчера в 02:54
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой мог быть роман с бывшим депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, пишет «Комсомольская правда».
Live24 05:46
Политика
Путин проведет совещание с Собяниным по коронавирусу
Президент Владимир Путин позднее 27 мая проведет совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с коронавирусом.
Дождь 08:09
Политика
Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
Технологии
Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая
Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Культура
Общая сумма поступивших на конкурс ИРИ заявок превысила 30 млрд рублей
Общая сумма заявок, поданных во время первой и второй волны конкурса АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) по созданию интернет-контента для молодежи, превысила 30 млрд рублей.
Будущее России. Национальные проекты 05:02
Политика
Главы правительств России и Белоруссии обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 27 мая 2020, 15:00 — REGNUM Взаимодействие России и Белоруссии в борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили председатели правительств обеих стран Михаил Мишустин и Сергей Румас в телефонном разговоре 27 мая.
REGNUM 08:00
Общество
В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что рекламную деятельность Facebook в России следует запретить.
Piter.tv 05:41
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Экономика
Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России
Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
РБК 08:11