Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

с чего всё началось

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости». В деньгах сокращение продаж составило 50%. Год к году падение продаж оказалось на уровне 24% в штуках и 29% в деньгах.

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