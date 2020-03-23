Экономика

Live24Live24Продажи в аптеках России выросли на 50%

Как сообщает «Коммерсант», спрос на лекарственные препараты в России только за третью неделю марта увеличился на половину. Подобный ажиотаж вызван паническими настроениями среди граждан в связи с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

В аптеки потекла выручка

Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Дождь05:07

В аптеки потекла выручка

Коммерсантъвчера в 18:24

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Adindex.ru04:19

Россияне бросились скупать лекарства

Телеканал 360°04:10

Россияне начали опустошать аптеки

Наша версия05:08

Россияне начали скупать лекарства

Lenta.ru02:54

Россияне массово двинулись в аптеки

Труд04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Здоровье

О новом инкубационном периоде коронавируса рассказал Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора совместно с экспертами Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса заявили о продолжительности среднего инкубационного периода коронавируса.
Live24 вчера в 01:54
Здоровье

Кличко рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины сообщило о 20 новых случаях заражения коронавирусом в Киеве.
REGNUM 07:37
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Энергетика

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
РБК 11:03
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:25
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Футбол

Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса

Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Lenta.ru 10:50
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

В Китае предупредили о возможной новой вспышке коронавируса

Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Шоу-бизнес

Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах

Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Pravda.Ru 09:13
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 10:42
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Энергетика

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 06:57
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Музыка

Мальбек снял голую жену в клипе на песню «Друг»

Роман Варнин, известный под псевдонимом Мальбэк, презентовал новый клип на песню "Друг" в который вошли кадры из домашнего видеоархива с его супругой Сюзанной.
Народные новости 10:31
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.
Профиль 11:18
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

Минюст разработал закон об ответственности за нарушение карантина

Документ подготовлен во исполнение перечня поручений правительства от 15 марта.
Говорит Москва 09:26
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело вчера в 23:28
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное