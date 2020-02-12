В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.

Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

Экономика Центробанк планирует продать Сбербанк Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.

Политика Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.

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Политика Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.

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Общество Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.