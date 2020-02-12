Недвижимость

РБКРБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.
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ЦИАН: цены на новостройки Москвы установили исторический рекорд

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В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

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Компания Nissan опубликовала второй тизер своего нового компактного кроссовера.
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В конце года будет выпущен первый аппарат под этой маркой. Компания уже сообщила ключевую характеристику будущего устройства.
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У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус, сообщил телеканал NHK.
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