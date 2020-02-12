Недвижимость
РБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.
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Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Общество
Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии
Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем
Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Как сообщает издание, супругам вменяется один эпизод, который касается раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Политика
Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев стал заместителем спикера Госдумы
Гордеев получил депутатский мандат от 85-летнего депутата-единоросса Геннадия Кулика, чьи полномочия Госдума досрочно прекратила во вторник.
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Здоровье
В Астрахани главврачи поликлиник станут ближе к пациентам
Хочется отметить, что до того, как стать министром здравоохранения, Фёдор Орлов с 2004 по 2008 год возглавлял МУЗ «Городская больница № 5», а с 2008 по 2019 год был главным врачом ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени С. М. Кирова».
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии
Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Футбол
Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»
Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
Кино
Режиссер «Холопа» снимет сериал по книге Дмитрия Глуховского
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал «Известиям» новость о том, что сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Общество
Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае за сутки
О резком возросшем количестве новых случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) и летальных исходов сообщил представитель госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэн.
Авто
Nissan представит новый компактный кроссовер
Компания Nissan опубликовала второй тизер своего нового компактного кроссовера.
Гаджеты
Lenovo сообщила подробности о первом игровом смартфоне под маркой Legion
В конце года будет выпущен первый аппарат под этой маркой. Компания уже сообщила ключевую характеристику будущего устройства.
Происшествия
В Токио водитель такси заразился коронавирусом
У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус, сообщил телеканал NHK.