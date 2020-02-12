Недвижимость

РБКРБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.
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