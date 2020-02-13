Недвижимость
РБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года. В январе количество сделок упало почти на 30% относительно декабря прошлого года.
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Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Хоккей
Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»
Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
Юная жительница Калужской области получила компрессионный перелом позвоночника в результате ДТП, виновницей которого стала 33-летняя послушница монастыря, сообщили в региональном управлении МВД.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Авто
Renault отзывает в России автомобили Logan и Sandero
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В России предложили штрафовать за шум в дневное время
В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам
В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Общество
На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Цискаридзе рассекретил размер зарплат артистов балета
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Авто
УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года
На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Общество
Умер бывший разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Здоровье
Саратовский минздрав: Коронавирус меняется, область должна быть готова
Саратовец вернется домой после эвакуции из китайского Уханя Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней под Тюменью, затем их отправят домой Станислав Шувалов отчитался перед депутатам о мероприятиях, проводимыми министерством здравоохранения для предотвращения завоза на территорию Саратовской области заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.