Недвижимость
РБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.
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Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Происшествия
Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка
12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Футбол
Соболев рассказал о срыве перехода в клуб из АПЛ
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Происшествия
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Авто
Российский завод Nissan приостановит выпуск автомобилей
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал архивное фото с мамой
Владимир Пресняков Сегодня Владимир Пресняков поделился совместной с мамой ретро-фотографией, которая была сделана в начале 1980-х.
Футбол
«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша
De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Общество
В России количество штрафов ГИБДД за год выросло на 14 млн рублей
В прошлом году сотрудники Госавтоинспекции выписали административных штрафов на 142,1 млн рублей.
Общество
Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Происшествия
Жителя Уганды арестовали по подозрению в изнасиловании внучки
Полиция в районе Хойма арестовала 70-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании своей пятилетней внучки.
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).