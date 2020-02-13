Недвижимость

РБКРБКПродажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

В январе на первичном рынке Москвы было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Впервые с 2017 года не была преодолена отметка в 5 тыс. сделок. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН после анализа спроса на столичном рынке новостроек в первый месяц года.
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Эксперты назвали среднюю цену квартиры в Москве

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Моя Москва.онлайнвчера в 05:36
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Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
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В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
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Телепрограмма вчера в 12:43
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
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Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

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В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
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В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
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Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

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Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
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Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

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РБК вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков показал архивное фото с мамой

Владимир Пресняков Сегодня Владимир Пресняков поделился совместной с мамой ретро-фотографией, которая была сделана в начале 1980-х.
Вокруг ТВ вчера в 09:12
Футбол

«Челси» и «Аякс» согласовали трансфер Зиеша

De Telegraaf сообщает, что между «Челси» и «Аяксом» есть устная договоренность по трансферу полузащитника Хакима Зиеша.
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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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В России количество штрафов ГИБДД за год выросло на 14 млн рублей

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Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
РИА Новости 02:41
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В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
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Кто займется исправлением врачебных ошибок

На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
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