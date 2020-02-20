Экономика

РБКРБКПродажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.
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с чего всё началось

Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.
РБКвчера в 01:00

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Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

РБКвчера в 01:00

В России сократились продажи в новостройках

Росбалтвчера в 03:40

Продажи в российских новостройках упали на четверть после ввода эскроу

News.ruвчера в 05:58

Как новая схема с эскроу-счетами отразилась на строительной отрасли?

BFM.ruвчера в 23:57

После введения эскроу-счетов продажи в новостройках снизились на четверть

ФедералПрессвчера в 02:31

Росреестр сообщил о снижении покупок квартир в новостройках

Rambler News Serviceвчера в 06:20

Продажи в новостройках сократились на четверть после ввода эскроу-счетов

Компаниявчера в 03:22
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Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие

Против кого будет направлен обновлённый ядерный арсенал США

Глава Пентагона Марк Эспер посетил базу стратегических ядерных сил США в штате Северная Дакота, где заявил о необходимости поддержать военный бюджет администрации Трампа, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады.
RT на русском вчера в 18:48
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Чиновника не было даже в списке кандидатов. Владимир Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра.
Piter.tv 19 февраля в 23:14
Экономика

РФ ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за коронавируса

Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, где зафиксировали новое заболевание, заявил министр финансов Антон Силуанов.
News.ru вчера в 10:24
Происшествия

24 человека задержаны в ходе столкновений в украинском поселке Новые Санжары из-за приезда эвакуированных из Китая

Власти решили отправить их на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители стали протестовать.
Эхо Москвы 00:30
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета вчера в 10:32
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 01:58
Экономика

В России снизились цены на авиабилеты

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на билеты на 2020 год и зафиксировали снижение тарифов.
Комсомольская правда 00:25
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия вчера в 10:53
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
Экономика

В 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей

У россиян похитили более 6 млрд рублей с банковских карт. Такая сумма скопилась за прошлый год.
Невские Новости 19 февраля в 10:35
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 19 февраля в 07:23
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Общество

Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Экономика

Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
Российская газета вчера в 07:18
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста

Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения.
ТАСС вчера в 23:03
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Новые автомобили вчера в 05:35
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости вчера в 10:57
Общество

Бизнес раскритиковал проект Минкомсвязи о регулировании «больших данных»

Поправки предполагают включит в законодательство такие новые термины «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных».
Телеканал 360° вчера в 21:03
Происшествия

Замминистра правительства Забайкалья оставили под стражей

Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест.
REGNUM вчера в 23:29
Общество

Минобороны хочет купить автомобиль бизнес-класса за 30 млн рублей

Аукцион пройдет в закрытом режиме, однако указывается, что ведомство выделяет на эту цель 30 млн рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости вчера в 21:45
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