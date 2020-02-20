Экономика
РБКПродажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть
До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс. ДДУ — это на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Во втором полугодии число заключенных договоров уменьшилось уже на 26%, до 338,7 тыс.
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Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.РБК01:00
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