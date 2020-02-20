Экономика

РБКРБКПродажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов. До 1 июля в преддверии реформы продажи, наоборот, подскочили — в январе—июне 2019 года в России было заключено почти 444,5 тыс.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Продажи в российских новостройках упали на четверть после ввода эскроу

News.ru05:58

Новостройки — безопаснее и дороже?

Известия05:12

Количество зарегистрированных ДДУ в Москве за месяц снизилось на 29%

РБК01:50

Продажи новостроек в России в 2019 году упали на 2%

РИА Новости03:06

Число зарегистрированных договоров долевого участия в России в 2019 году снизилось на 2%

ТАСС03:46

Почти 400 ДДУ с использованием эскроу‑счетов оформили в Подмосковье в январе

РИАМОвчера в 13:10

Количество договоров участия в долевом строительстве в Ростовской области увеличилось в 2,5 раза

DomostroyDonвчера в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в стране

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила свои сказанные накануне слова о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Технологии

В России создают мобильную РЛС для наблюдения за надводными кораблями

ТАСС 00:09
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Засыпавшего снегом дорожную камеру тракториста ищет ГИБДД

Вести.Ru 04:57
Технологии

В Microsoft признали опасным обновление Windows 10

Пользователям Microsoft предоставила инструкцию, в которой подробно описано, как можно удалить обновление.
Astera 18 февраля в 14:44
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Политика

Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru 06:15
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Футбол

Аршавин поделился впечатлениями от тренировок с «Зенитом-2»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин неделю тренировался вместе с «Зенитом-2» на сборе в Турции.
Нева Спорт 06:10
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Общество

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл в Харьков

РИА Новости 05:28
Общество

Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.
Ведомости 03:02
Общество

Пенсионерке из Челябинска пенсию увеличили на рубль

Жительница Челябинска с 33-летним рабочим стажем пожаловалась президенту России Владимиру Путину на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек, сообщает «74.RU».
Общественное телевидение России 04:46
Кино

Три фильма подали заявки на рибейт из бюджета Пермского края

Properm.ru 05:51
Шоу-бизнес

Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом

Певица родила сына, но из-за обилия концертов не могла уделять ему достаточно времени.
StarHit.ru вчера в 05:00
Общество

ВЦИОМ рассказал, с чем россияне связывают патриотизм

Большинство россиян связывают с понятием "патриотизм" любовь к своей стране (85%) и неподкупность (80%), об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 05:11
Происшествия

Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов

Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Lenta.ru 05:59
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Соперниками сборной России на групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).
ТАСС Спорт 04:07
Политика

Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
РИА Новости 04:13
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что в его сборной думают о Логинове

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как его сборная отреагировала на выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира.
РИА Новости 04:23
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Общество

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД.
Газета.Ru 03:54
Интернет

ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

The GEEK вчера в 07:02
Происшествия

Прокуроры просят вернуть дело Дмитрия Елизарова на новое рассмотрение

"В связи с существенным нарушением УПК прокуратура просит приговор отменить и передать в тот же суд первой инстанции в ином составе", - зачитал судья суть представления.
Взгляд-инфо 05:46
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное