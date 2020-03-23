Экономика

Adindex.ruAdindex.ruПродажи в российских аптеках выросли на 50%

Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди крупных фармритейлеров. Резкий рост продаж наблюдался с 16 по 20 марта.
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с чего всё началось

В аптеки потекла выручка

Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
Коммерсантъвчера в 18:24

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Все средства хороши

Российская газета11:40

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Дождь05:07

Россияне бросились скупать лекарства

Телеканал 360°04:10

Россияне массово двинулись в аптеки

Труд04:52

Россияне начали опустошать аптеки

Наша версия05:08

Россияне начали скупать лекарства

Lenta.ru02:54

В аптеки потекла выручка

Коммерсантъвчера в 18:24
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Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
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Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
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Вирусолог порекомендовал чаще носить медицинские маски

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.
Взгляд.ру 11:39
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Общество

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Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

В России контактных по коронавирусу начнут отслеживать по телефонам

Минкомсвязи России начнут отслеживать по сотовым телефонам тех, кто контактировал с больными коронавирусом.
Kazanfirst.ru 05:56
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Нурмагомедов не знает, когда состоится бой с Фергюсоном

Piter.tv 12:25
Политика

Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Футбол

В Испании рассказали о страданиях Смолова из-за карантина

Испанские СМИ рассказали, как российский нападающий «Сельты» Федор Смолов и его партер по команде Пионе Систо переживают условия карантина, который был введен в результате пандемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 07:42
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В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Экономика

Банки дадут пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
Forbes 12:12
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Общество

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

В газете «Ведомости» сменится главный редактор

Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Общество

В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе

Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
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Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Культура

В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Ведомости 09:54
Здоровье

Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
UfaTime.ru 06:11
Происшествия

В Мюнхене мужчина «с коронавирусом» облизал в метро поручни и автоматы

Вести.Ru 10:53
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Здоровье

В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический вестник 10:30
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В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
Военное дело вчера в 01:36
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