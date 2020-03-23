Экономика
Adindex.ruПродажи в российских аптеках выросли на 50%
Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди крупных фармритейлеров. Резкий рост продаж наблюдался с 16 по 20 марта.
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с чего всё началось
Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.Коммерсантъвчера в 18:24
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Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы о защите от коронавируса, где отметила, что маски нужно носить только людям с симптомами заболевания, а далеко не всем.
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Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
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Общество
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Общество
В России контактных по коронавирусу начнут отслеживать по телефонам
Минкомсвязи России начнут отслеживать по сотовым телефонам тех, кто контактировал с больными коронавирусом.
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Происшествия
В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную
В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Общество
Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе
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Экономика
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Банк вводит отсрочку платежа по кредитным продуктам как по основному долгу, так и по процентам по кредиту.
Происшествия
В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов
Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе
Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.
Финансы
Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей
Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
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В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»
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Здоровье
Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Общество
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Здоровье
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Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Армия и оружие
В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160
Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.