Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.

с чего всё началось

Продажи в аптеках России выросли на 50% вместо характерных для этого времени 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного среди крупных фармритейлеров. Резкий рост продаж наблюдался с 16 по 20 марта.

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

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