Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.

с чего всё началось

Как сообщает «Коммерсант», спрос на лекарственные препараты в России только за третью неделю марта увеличился на половину. Подобный ажиотаж вызван паническими настроениями среди граждан в связи с пандемией коронавируса.

Продажи в аптеках России выросли на 50%

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