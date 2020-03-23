Общество

Live24Live24Продажи в аптеках России выросли на 50%

Как сообщает «Коммерсант», спрос на лекарственные препараты в России только за третью неделю марта увеличился на половину. Подобный ажиотаж вызван паническими настроениями среди граждан в связи с пандемией коронавируса.
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с чего всё началось

В аптеки потекла выручка

Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса Закупившись гречкой и другими продуктами длительного хранения, россияне перешли на лекарства. На прошлой неделе аптечные сети зафиксировали рост продаж по всей стране на 50% вместо характерных для этого времени 10%.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Дождь05:07

Россияне массово двинулись в аптеки

Труд04:52

Россияне начали скупать лекарства

Lenta.ru02:54

Россияне бросились скупать лекарства

Телеканал 360°04:10

Россияне начали опустошать аптеки

Наша версия05:08

Продажи в российских аптеках выросли на 50%

Adindex.ru04:19

В аптеки потекла выручка

Коммерсантъвчера в 18:24
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Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Здоровье

Врач объяснил, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал причины, из-за которых мужчины чаще женщин заражаются коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:25
Происшествия

В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Как уже сообщала "РГ", о первом случае заражения коронавирусом в Instagram 21 марта сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Российская газета 09:30
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
Известия 09:52
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Армия и оружие

В Сирии блокировали колонну американских военных

Сирийская армия и жители одного из поселений в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии блокировали проезд военной колонны армии США, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
РИА Новости 09:13
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Общество

Умер цирковой артист Константин Васильев

Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Отправка военных в Италию не повлияет на боевую способность России

РИА Новости 09:03
Гаджеты

Xiaomi может выпустить современную версию Xiaomi Mi 6

Сканер отпечатка пальца в Xiaomi Mi 6 Remastered Editionс установили под экраном.
Astera 09:51
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Армия и оружие

С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Вести.Ru 08:18
Здоровье

На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса.
Lenta.ru 09:19
Наука

Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
КП - Пермь 08:31
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Общество

Минюст разработал санкции за нарушение карантина по коронавирусу

Минюст направил в правительство законопроект о поправках в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушения правил карантина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 09:53
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов упали на 8%

Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.
Суть событий 02:21
Происшествия

Новорожденную девочку похитили из роддома в Йошкар-Оле

Новорожденная девочка пропала из роддома в Йошкар-Оле, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Марий Эл.
РИА Новости 09:47
Общество

Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в спор между страховой компанией «Россгострах» и страховщиком жизни «Капитал Лайф», следует из карточки дела.
РБК 09:34
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 09:16
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
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