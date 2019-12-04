Экономика

News.ruNews.ruПродажи вина и водки сократились в РФ

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года сокращение составило 20% для вина и 10% для водки. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию платформы фискальных данных «Такском», в основу которой лёг анализ более 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

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Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00
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Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Происшествия

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано

Возгорание площадью 150 кв. метров на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") ликвидировано.
ТАСС 07:07
Общество

ФБК: Светлана Медведева летает на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Общество

Названо самое уродливое здание России

Lenta.ru 08:05
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Гаджеты

Apple намерена выпускать iPhone дважды в год

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
ТАСС вчера в 10:06
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Известия 04:56
Политика

Назначен новый директор Украинского института национальной памяти

Новым директором Украинского института национальной памяти стал Антон Дробович. Его назначил Кабинет министров Украины.
Новостной фронт 08:10
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы

Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Gazeta.SPb 06:43
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
REGNUM 05:49
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Радио Комсомольская правда 02 декабря в 11:08
Происшествия

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Украина.ру 06:51
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Здоровье

Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ

Популярный в Евросоюзе препарат от сахарного диабета может содержать опасные химические вещества, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
РИА Новости 07:42
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес

СМИ узнали о романе Анджелины Джоли с актрисой Эван Вуд

Американский журнал Woman’s Day узнал, что у голливудской актрисы Анджелины Джоли роман с 32-летней актрисой Эван Вуд.
ФедералПресс 00:38
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
RT на русском 04:52
Футбол

Игроки «Краснодара» впервые стали обладателями премии «Первая пятерка»

РБК Краснодар 05:24
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru 02:57
Политика

Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире

"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО (в размере - ред.) 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал Гончаренко в Telegram.
РИА Новости 05:20
Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

РБК 08:11
Общество

ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»

«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
REGNUM 07:58
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
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