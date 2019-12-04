Экономика
News.ruПродажи вина и водки сократились в РФ
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года сокращение составило 20% для вина и 10% для водки. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию платформы фискальных данных «Такском», в основу которой лёг анализ более 17 млрд кассовых чеков.
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с чего всё началось
В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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