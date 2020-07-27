Коронавирус
ИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Армия и оружие
Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море
Военное дело 25 июля в 02:51
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Здоровье
В ковидный госпиталь Рубцовска требуются сотрудники
В Рубцовске требуются сотрудники для работы в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 3.
Местное время (Рубцовск) 00:41
Экономика
Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
РБК вчера в 23:01
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати
Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
Политика
Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Гаджеты
В Сети показали первые фото дисплея нового iPhone 12
Актуальные Новости 02:38
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19
В Волгоградской области с 27 июля усилены ограничительные меры по борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings вчера в 09:55
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС 25 июля в 13:47
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
РБК 25 июля в 22:49