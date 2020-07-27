Коронавирус

ИзвестияИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.
Известиявчера в 17:01

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Россияне в пандемию стали отдавать предпочтение крепкому алкоголю

РЕН ТВвчера в 18:18

Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Life.ruвчера в 19:29

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

News.ruвчера в 19:18

Россияне во время самоизоляции стали чаще покупать крепкий алкоголь

РБК02:32

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции

Газета.Ruвчера в 17:59

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю

Lenta.ruвчера в 17:55

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известиявчера в 18:25
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Армия и оружие

В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
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Армия и оружие

Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море

Военное дело 25 июля в 02:51
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
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Здоровье

В ковидный госпиталь Рубцовска требуются сотрудники

В Рубцовске требуются сотрудники для работы в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 3.
Местное время (Рубцовск) 00:41
Экономика

Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста

В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
РБК вчера в 23:01
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Общество

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Футбол

Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат вчера в 19:00
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Решетова намекнула на разлад в отношениях с Тимати

Анастасия Решетова выложила новую фотографию с отдыха во французском Сен-Тропе в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 17:15
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Политика

Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58
8
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
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Гаджеты

В Сети показали первые фото дисплея нового iPhone 12

Актуальные Новости 02:38
Общество

Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии

Телеканал 360° 02:16
Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Футбол

Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией

Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости вчера в 10:40
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Общество

В Волгограде заработали усиленные ограничительные меры от COVID-19

В Волгоградской области с 27 июля усилены ограничительные меры по борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 23:00
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Футбол

Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»

Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings вчера в 09:55
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
961
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 25 июля в 13:47
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Экономика

Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
64
Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Здоровье

Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК 25 июля в 22:49
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