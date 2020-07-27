Общество

ИзвестияИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.
Известиявчера в 17:01

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«Известия»: во время пандемии в России резко выросли продажи виски и рома

Аргументы и Фактывчера в 19:51

Россияне во время самоизоляции стали активнее скупать виски, ром и настойки

Life.ruвчера в 19:29

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю

Lenta.ruвчера в 17:55

Россияне в пандемию стали отдавать предпочтение крепкому алкоголю

РЕН ТВвчера в 18:18

Россияне пристрастились к крепкому алкоголю на самоизоляции

Газета.Ruвчера в 17:59

Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России

News.ruвчера в 19:18

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известиявчера в 18:25
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
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Кино

Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль

Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля.
ТАСС 25 июля в 04:01
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в бухте Куркутская на Байкале

По результатам исследований установлено несоответствие качества воды в Ольхонском районе, а точнее — в бухте Куркутская (залив Мухор, местность Бурлог).
Твой Иркутск вчера в 23:08
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Происшествия

Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве

1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Lenta.ru 24 июля в 04:44
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Армия и оружие

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

Парады военных кораблей сегодня проходят также на базах ВМФ в Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Североморске и Севастополе.
Говорит Москва вчера в 05:29
Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости вчера в 15:45
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Происшествия

Вспышку COVID-19 нашли на золотом руднике в Красноярском крае

По данным ведомства, за выходные в Мотыгинском районе COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы в минувшую субботу.
Интерфакс 00:27
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Космос

Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

КНР запустила на орбиту три спутника, предназначенных для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Газета.Ru 25 июля в 01:13
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Происшествия

Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары

Взрывы произошли на складе боеприпасов, принадлежащем федеральной полиции, их причиной стала сильная жара, указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 15:17
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
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Футбол

«Динамо» не стало продлевать контракт Кирилла Панченко

Вести.Ru вчера в 14:54
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Общество

Тушите свет! Проверяем, как вы умеете экономить на «коммуналке»

В августе платежки за коммунальные услуги придут с новыми цифрами — с июля тарифы за «коммуналку» выросли по ежегодной традиции.
НГС вчера в 21:00
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
1,4K
Общество

Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
2,5K
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Наука

Ученые нашли 20 новых эффективных препаратов против коронавируса

ФАН 01:11
Армия и оружие

Великобритания анонсировала истребитель нового поколения

ВВС Великобритании опубликовали в Twitter проморолик истребителя «следующего» (шестого) поколения. Самолет получил название Tempest.
Известия вчера в 19:49
1
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

ТАСС 25 июля в 13:47
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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