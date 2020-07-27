Экономика
ИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Srnsk вчера в 08:24
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В ближайшие три дня опасное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в некоторых регионах России.
Российская газета 18:15
Политика
Путин поздравил участников Главного парада с Днем ВМФ
Владимир Путин поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота.
Gazeta.SPb 04:16
Авто
ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»
Лезги газет 01:48
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
Здоровье
В Северной Македонии выявили свыше 10 тысяч носителей коронавируса
Скопье, 27 июля 2020, 01:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 26 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1077 человек было выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 18:41
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
Космос
Впервые получено изображение солнцеподобной звезды
Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
Футбол
Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
Gazeta.SPb 12:35
Космос
Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 06:43
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Общество
У парка в селе Воскресеновка появится ограждение
Территорию парка на улице Советской в селе Воскресеновка Тымовского района благоустроят до 30 октября.
Сахалин.Инфо 17:57
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Игры
Первый эпизод Tell Me Why выйдет 27 августа, последний — 10 сентября
Как и обещалось, перерывы между эпизодами Tell Me Why составят всего неделю: первая глава поступит в продажу 27 августа текущего года, вторая — 3 сентября, третья — 10 сентября.
3DNews 24 июля в 06:59
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:12
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Экономика
Определены европейские страны с самым доступным для населения бензином
Рейтинг европейских стран с самыми доступными для населения ценами на бензин возглавил Люксембург.
Вечерняя Москва 18:52
Армия и оружие
В Ливии снова заметили российские МиГ-29
В Ливии снова заметили истребители МиГ-29 российского производства.
Lenta.ru 04:05
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Политика
Германия не приняла предложение Трампа о возобновлении G8 с Россией
С предложением вернуть Россию в G8 выступил в начале июня президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 18:32
Авто
Самоизоляция спровоцировала рост продаж поддельных ОСАГО
Всплеск продаж поддельных документов спровоцировал резкий рост спроса на е-ОСАГО в стране с началом карантина.
РЕН ТВ 17:55
Армия и оружие
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
Актуальные Новости 08:11
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Lenta.ru 16:27