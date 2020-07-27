Экономика

ИзвестияИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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Продажи виски, рома и настоек в России резко выросли во время коронавирусной пандемии

Online47.ru18:48

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Россияне пристрастились к крепкому алкоголю на самоизоляции

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Lenta.ru17:55

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известия18:25
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Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

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