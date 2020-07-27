Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.

с чего всё началось

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

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