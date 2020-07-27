Коронавирус
ИзвестияПродажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».
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Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
Известия вчера в 16:27
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Липецкой области
В Липецкой области сегодня, 27 июля, в 07:25 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Грязинский район, село Двуречки, ул. Маяковского, 34.
ГТРК Липецк 02:19
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня. С понедельника 27 июля новые договоренности вступают в силу.
Piter.tv 00:44
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 27 млн
Российские специалисты провели в общей сложности 27,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 02:12
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Происшествия
В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских
В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
РБК 25 июля в 22:49
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Культура
Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.
Pravda.Ru 01:28
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Live24 24 июля в 06:30
Общество
Дизайнер костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Телеканал 360° 02:16
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия 25 июля в 20:38