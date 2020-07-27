Коронавирус
Вести.RuПродажи виски, рома, текилы резко выросли во время самоизоляции
В период пандемии коронавируса россияне на самоизоляции увеличили траты на крепкий алкоголь, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи текилы, рома и виски резко выросли почти на четверть во втором квартале.
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Гуляют все В период самоизоляции россияне резко перешли на виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во II квартале показали взрывной рост продаж, о чем свидетельствуют данные РАР.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Политика
FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT).
РБК 04:39
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Наука
Уровень железа в крови обеспечивает продолжительность жизни
Как выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы, можно оределить относительную продолжительность жизни человека по количеству железа в организме.
Сайт интересных новостей вчера в 12:20
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 25 июля в 06:51
Армия и оружие
МИД РФ: США и Великобритания дискредитируют инициативы РФ по космосу
Дискредитацией российских инициатив по предотвращению космической гонки вооружений и очередным антироссийским выпадом назвал МИД России 24 июля заявления представителей США и Великобритании об оружейном потенциале, якобы имеющимся у испытываемого Россией космического аппарата.
ИА Красная Весна 24 июля в 08:15
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Общество
В Екатеринбург прибыли новые машины скорой помощи
На Средний Урал доставили партию из шести свежекупленных машин скорой помощи.
ИА Красная Весна 05:40
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Киберспорт
В Apex Legends будут добавлены эксклюзивные награды из игр Valve
Награды будут доступны в игре бесплатно, но временно, поэтому разработчики рекомендуют не пропустить релиз Apex Legends в Steam, если вы хотите обзавестись эксклюзивными предметами.
Srnsk вчера в 08:24
Авто
Обновленный Renault Kaptur получил новый силовой агрегат
Обновленный паркетник Renault Kaptur с новым силовым агрегатом протестировали автолюбители.
Picsnews.net 03:57
Общество
Россиянам пообещали новую версию портала госуслуг до конца года
Новая версия портала госуслуг начнет свою работу в 2020 году, она позволит обрабатывать около 100 млн запросов в сутки.
Известия 05:43
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
Игры
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 25 июля в 11:15
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
Шнуров снимет фильм о хабаровских протестах
Музыкант и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров снимет документальный фильм о протестах в Хабаровске, сообщили в пресс-службе партии.
Интерфакс 05:35
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Футбол
Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
ProstoProSport 04:24
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32