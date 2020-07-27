Коронавирус
Вести.RuПродажи виски, рома, текилы резко выросли во время самоизоляции
В период пандемии коронавируса россияне на самоизоляции увеличили траты на крепкий алкоголь, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи текилы, рома и виски резко выросли почти на четверть во втором квартале.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Общество
Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах
Глава министерства рассказал, что ведомство готовится к тому, что все школы в новом учебном году будут открыты, организованы традиционные линейки.
Газета.Ru 07:18
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Российская газета 07:12
Общество
Швед остался в восторге от встречи с российской подводной лодкой
Неожиданно появилась русская подводная лодка - всего в нескольких метрах от них.
Новости Швеции вчера в 16:13
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Гаджеты
6,8 дюйма, 64 Мп, 4300 мА·ч и 5G. Представлен новый смартфон Huawei
Емкость аккумулятора составила 4300 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Цены уже объявлены: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ оценена в $315, вариант с 8 ГБ ОЗУ немного дороже — $340.
iXBT.com 04:52
Общество
Еще 59 случаев ковида зарегистрировано на Сахалине
В Сахалинской области 59 случаев заболевания коронавирусом: 35 — обратившиеся с ОРВИ 24 — контактные по ранее заболевшим 50 человек выписаны.
Сахалин.Инфо вчера в 08:04
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Интерфакс 25 июля в 06:51
Общество
В подмосковной Яхроме фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву
Эхо Москвы 06:06
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
РИА Новости 06:19
Политика
Кремль: Москва не может быть гарантом перемирия в Донбассе
Отвечая на вопрос, может ли гарантировать Кремль соблюдение режима прекращения огня в ДНР и ЛНР, Песков напомнил, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.
РЕН ТВ 06:16
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com 25 июля в 07:36
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Игры
Трилогия StarCraft II стартовала ровно 10 лет назад
Игромания.ру 06:53
Общество
Шторм снес часть стены Трампа на границе с Мексикой
Ураган "Ханна" разрушил часть стены, установленной на границе между Соединенными Штатами и Мексикой американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 05:23