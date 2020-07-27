На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В период пандемии коронавируса россияне на самоизоляции увеличили траты на крепкий алкоголь, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи текилы, рома и виски резко выросли почти на четверть во втором квартале.

Продажи виски, рома, текилы резко выросли во время самоизоляции

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