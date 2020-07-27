Коронавирус

Вести.RuВести.RuПродажи виски, рома, текилы резко выросли во время самоизоляции

В период пандемии коронавируса россияне на самоизоляции увеличили траты на крепкий алкоголь, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Так, продажи текилы, рома и виски резко выросли почти на четверть во втором квартале.
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с чего всё началось

Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

На самоизоляции россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во II квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Россияне пристрастились к крепкому алкоголю в самоизоляции

Газета.Ruвчера в 17:59

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Life.ruвчера в 19:29

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Lenta.ruвчера в 17:55

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Известиявчера в 18:25
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Происшествия

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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

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Происшествия

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Происшествия

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Политика

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Футбол

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