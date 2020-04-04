Коронавирус
REGNUMГлавный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя
Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 апреля.
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Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России.Интерфакс05:42
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